VIDEO: Carda v Partičce? Dvakrát mě zvali, přiznává herec

"Dvakrát jsem k nim měl jít jako host, ale zrovna jsem měl představení, takže jsem nemohl," řekl na kameru iDNES.cz Josef Carda.

Že není součástí týmu, který teď sklízí úspěchy na Primě, bere jako běžnou součást uměleckých týmů. "Po Tele Tele jsme se rozešli, kluci teď dělají tohle, to je prostě jiná parta. Samozřejmě že Tele Tele pro mě bylo zásadní a dostalo mě do povědomí, ale držet se jedné skupinky logicky nejde. Projekty se zakládají tak, aby byly funkční, nikoliv proto, aby party držely pohromadě," dodal.

Carda se už měl objevit i v seriálech, kterých je na všech stanicích víc než požehnaně. K jeho smůle ale vždycky byl osloven produkcí, které se realizace nevydařila.

"Dostal jsem dvě nabídky do seriálů, ty nakonec ani nebyly. Dnes je to tak, že vás do něčeho obsadí a pak vám přijde SMS, že to tak není. Stalo se mi to dvakrát. Teď se sice rýsuje něco třetího, ale raději to nechci zakřiknout," směje se herec.

Josef Carda se naposledy objevil ve společnosti na křtu kalendáře Dany Morávkové, která si ho vybrala za jednoho z kmotrů. Spojuje je dlouholeté přátelství, které umocňují i společná divadelní představení, s nimiž cestují po celé republice.

A jelikož kalendář vznikl pro výrobce kosmetiky, dostalo se i na téma přehnaného líčení.

"Já sám kosmetiku moc nepoužívám, což je asi vidět. Maximálně vodu po holení. Ani moje žena se moc nelíčí, ta si udělá jen oči. Když ale vidím některé dívky, to není make-up, ale štuk. To přijede mix a nahází jí to tam fankou. To nemusím. Ono je to strašně vidět," uzavřel Carda.