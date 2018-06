Jordan ozdobí vánoční koncert

Nyní však vedení televizní společnosti ITV oznámilo, že Katie bude hvězdou živě přenášeného vánočního vystoupení chlapecké skupiny Westlife.

Před kamerami se objeví nejen v oslnivé róbě v ceně zhruba 750 tisíc korun, ale na rozdíl od stálic na nebi světové pop-music bude za doprovodu jednačtyřicetičlenného orchestru zpívat naživo, tedy bez berličky playbacku.

Modelka, jejíž současný partner Peter André se rovněž pokouší o pěveckou kariéru, už od března zpěv intenzívně studuje.

"Nepředstaví se tedy, jak by leckdo očekával, jen svérázným pojetím někdejšího hitu Samanthy Foxové Touch Me, ale chce dokázat, že hravě zvládne i tak náročné skladby jako je When I Fall in Love od Nata Kinga Colea," zdůrazňují tvůrci vánočního vysílání stanice ITV.