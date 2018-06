Jordan Haj hledá peníze na album, zapojil Emmu Smetanu i Karla Rodena

"Máme vybrané studio, máme koncept, máme Michaela Rendalla, který by přijel a hudbu nahrál a zmixoval. Jediné, co nám chybí, je 75 tisíc korun," říká ve videu samotný Jordan Haj.

Celý klip je výzvou známých osobností, které vtipně a s nadsázkou objasňují, že Peter Pan Complex jsou fenomén, který musí žít dál.

"Když mě zastaví na ulici a řeknou, ať se jim podepíšu, tak se jim samozřejmě podepíšu. Nebo když se chtěj vyfotit, tak se vyfotím. Nebo se mě teď ptají: Kdy vyjde to první album Peter Pan Complex? To já nevím, že jo," přemítá například Jiří Mádl.

"Každý, když se ráno probudí a podívá se do zrcadla, by si měl říct, co on udělal pro Peter Pan Complex," lobuje zase Karel Roden.

Velkou měrou se na realizaci "sbírkové výzvy" podílela i Emma Smetana, moderátorka a partnerka Jordana Haje. "Z klipu jsem úplně nadšená. Částečně jsem se podílela na scénáři, můj bratranec to celé natočil a tatínek a další "respodenti" do toho šli bez zaváhání. Výsledný klip jsem viděla už nejmíň dvacetkrát a pokaždé se řežu smíchy," dodává Smetana.

"Poprvé jsem je viděl v roce 1965 v Paříži, neuvěřitelný. Druhý den jsem změnil celé oblečení i účes. Na několik let," zní další "neuvěřitelná" příhoda s kapelou z úst Jiřího Smetany, otce Emmy.

Eva Josefíková v klipu skupiny Peter Pan Complex

Ve videu dokonce ukápne i slza herečky Evy Josefíkové. "Byla jsem s Givinarem rok. Ze začátku to bylo fajn, moc jsme si rozuměli. A pak se rozjeli s kapelou," líčí pravdivou love story s dalším členem Peter Pan Complex herečka.

Kapela zatím nasbírala 63 600 korun, do konce sbírky zbývá přesně týden. K dosažení celé sumy jim tak chybí 11 400 korun.