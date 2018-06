Kanaďan vzal neznámou dívku na cestu po světě, dohromady se nedali

Svou spolucestující našel Jordan Axani prostřednictvím sociálních sítí. Vyzval všechny dívky, které se jmenují stejně jako jeho expřítelkyně Elizabeth Gallagherová a mají kanadský pas, ať se přihlásí a získají letenku na třítýdenní cestu po světě zdarma (více čtěte zde).

Nabídky využila třiadvacetiletá studentka z Cole Harbour v Novém Skotsku. Rozhodla se odjet, i když je zadaná a výlet byl navíc přes Vánoce. „Přítel chápe, že jsem vždy toužila cestovat, takže i když nebyl rád, že odjedu téměř na měsíc a na Vánoce s nějakým klukem, vzal to s úsměvem,“ popsala Gallagherová.

Axani dívce nabídl jen letenku, kterou výhodně koupil před rozchodem s přítelkyní. Nestačil už zamluvit žádné ubytování na osmi místech, která chtěl navštívit. Když se jeho příběh dostal do médií, využil toho hotel Marriott jako dobrý způsob reklamy a nabídl mu dva oddělené pokoje na každé zastávce jejich cesty.

Před odjezdem s Axanim ubezpečovala Elizabeth Gallagherová kanadská média, že mezi nimi k ničemu nedojde. A taky nedošlo. Po návratu oba říkají: „Jsme jako sourozenci.“

Dvojice spolu strávila tři týdny a navštívila osm míst. Nastala řada situací, ve kterých se neshodli, ale výlet se jim líbil. „Nesnáším výšky a ona mě všude možně tahala na nejvyšší možné místo,“ postěžoval si Axani v rozhovoru pro BBC. Díky jejímu špatnému orientačnímu smyslu ji často musel zachraňovat z neuvěřitelných míst. Například v Praze místo na toalety restaurace došla do neoznačené místnosti ve stanici metra.

Elizabeth Quinn Gallagherová

Dvojice vyrazila z Toronta 21. prosince. Během tří týdnů navštívili New York, Milano, Benátky, Vídeň, Nové Dillí, Khao Lak, Hong Kong a Prahu.

„Praho jsi úžasná,“ napsal k fotce na Instagramu Axani, který chválil českou průvodkyni i to, že si v Praze udělal nové přátele. Nejlepší den z celého výletu byl podle obou Štědrý den, který strávili ve Vídni.

„Bylo to divoké a protože to bylo jen díky mému jménu, tak za to musím poděkovat své matce,“ řekla Gallagherová.