Jonathan Rhys Meyers se potácel po londýnské ulici s lahví vodky

Podle britského listu Sun on Sunday si Meyers koupil v obchodě dvě lahve vodky a hned na ulici jednu otevřel. Opilý, špinavý a s bundou naruby vůbec nepřipomínal charismatického představitele Jindřicha VIII.

S alkoholovou závislostí se Meyers potýká už mnoho let. V léčebně byl v letech 2005, 2007 a 2009. V posledních pár letech se o léčbu podle deníku Daily Mail pokoušel neúspěšně už šestkrát.

Alkohol ho také několikrát dostal do problémů se zákonem, protože je v opilosti agresivní. V roce 2011 byl souzen za napadení letušky Kathryn Williamsové, na niž zaútočil, když se ho namol opilého pokoušela zastavit před nástupem do letadla (více čtěte zde). Herec jí musel zaplatit odškodné v přepočtu 27 tisíc korun.

Meyers tvrdí, že jeho alkoholová závislost začala, když zemřela jeho matka. „Nikdy jsem ani nemyslel na pití, dokud neodešla má matka. Do 25 let jsem dokonce nepil vůbec. Pak jsem byl v Thajsku filmovat úplně sám a cítil jsem se osamělý, takže jsem začal pít,“ vysvětlil v roce 2007. Tehdy však velmi toužil s alkoholem skoncovat.

„Pití už nezapadá do mého života. Chci dělat něco užitečného a pití s tím nejde dohromady. Prostě jsem to nechal za sebou a doufám, že to udělají i ostatní, i když to je mi vlastně jedno. Celé to s mým pitím bylo stejně ve všech směrech nafouknuté,“ řekl.

Jonathan Rhys Meyers

Závislost na alkoholu však herci zatím neničí kariéru. Po úspěchu seriálu Tudorovci dostal roli v seriálu Drákula. Hrál také ve filmu Woodyho Allena Match Point - Hra osudu nebo ve třetím pokračování Mission: Impossible. Letos točí další tři filmy: thriller Damascus Cover, drama Stonewall nebo romantickou komedii Byrd and the Bees.