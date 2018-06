Kvůli šikaně jsem trpěl úzkostí a depresemi, říká Jonathan Lipnicki

Lipnicki se po úspěšném startu filmové kariéry rozhodl žít jako normální teenager. Vrátil se do školy ve svém rodném městě. A právě tam zažil posměšky a šikanu od spolužáků.

„Dělali si z mě legraci dokonce někteří lidé, kteří se nyní se mnou přátelí na Facebooku. Říkali mi, že jsem zašlá hvězda a už nikdy si nenajdu žádnou práci. Každý den na střední jsem se cítil jako odpad. Dospělo to do stavu, že jsem měl záchvat úzkosti a paniky každý večer před školou, protože jsem si neuměl představit, jak přežiju další den. Na střední na mě jeden kluk před celou třídou pokřikoval, že jsem nicka. Bylo to ponižující,“ napsal Lipnicki na Instagramu.

Kvůli úzkostem a šikaně musel podstoupit léčbu. Díky tomu prý nyní už dokáže o problémech mluvit otevřeně. Šikana je podle něj univerzální problém. On sám se už necítí jako oběť, ale nepříjemné zkušenosti ho posílily a může je využít ve svém umění.

„Jsem vděčný za úžasný život, který mám a doufám, že bude jen lépe. Přestože se to snadněji říká, než dělá, musíme bojovat se šikanou. Doufám, že si to všichni uvědomujeme,“ dodal a přátelům poděkoval za podporu.