Pořád ji miluji, říká po rozchodu mladý milenec Susan Sarandonové

„Dáváme si na nějaký čas oddech, abychom si odpočinuli,“ řekl Bricklin listu New York Post. „Susan miluji tak, jako jsem zatím nemiloval nikoho v životě, a to se nezmění. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál,“ dodal.

O konci vztahu se spekulovalo už před několika týdny a důvodem mělo být právě natáčení reality show, které se herečce moc nelíbilo. Bricklin však rozchod potvrdil až nyní.

Pořad se natáčel půl roku a mapoval Bricklinův každodenní život. Prý mu pomohl uvědomit si spoustu věcí a reality show bral jako jistou formu psychoterapie.

„Náš šestiletý vztah si prošel vzestupy i pády. Kvůli show jsme se nerozešli. Během natáčení jsme byli spolu, pořád jsme se vídali. Po odvysílání se už nevídáme,“ vysvětlil.

Umělec potvrdil, že ne všichni jejich vztah schvalovali. On je na něj však hrdý. „Jsem hodně sebevědomý. Miloval jsem ji a nikdy jsem se kvůli ní necítil trapně. Cítil jsem podporu u široké veřejnosti, ale možná její rodina nebo přátelé měli pocit, že jsem pro ni nebyl dost dobrý,“ prohlásil.

Sarandonová a Bricklin se dali dohromady v roce 2009 po rozchodu herečky s hercem Timem Robbinsem, se kterým žila 23 let a má s ním dvě děti. Nový vztah Sarandonová oficiálně potvrdila až v březnu 2012.