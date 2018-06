Barvoslepý syn Janka Ledeckého Jonáš vystavuje barevné akty

Pro svou první prodejní výstavu nazvanou Vivid Girsl zvolil Jonáš Ledecký velkoformátové akty malované temperou nebo olejem.

„Jonáš Ledecký je výjimečný kreslířský talent. Díky svému handicapu se soustředil na kresbu a jeho komiksová tvorba je brilantní. Nyní však pravděpodobně dospěl do bodu, kdy se chce jaksi vzepřít, rebelovat, a tak maluje obrazy. I když barvy nevidí. Vezmeme-li při jeho mládí v úvahu široký záběr jeho působení na poli umění, komiksu či hudby, je toto rozhodnutí jistě obdivuhodné,“ říká Stefan Milkov, český sochař, designér a hudebník, který Jonáše Ledeckého připravoval na přijímací zkoušky oboru grafika.

Ledeckého vernisáž navštívil i slavný otec, který přiznává, že jeho výtvarnému talentu příliš nerozumí.

„Prodal bych poslední kytaru, kdyby Jonášovi začaly docházet barvy. Ale vážně, když píše písničky a pak to napálí na koncertě, tak jsem pyšný. Ale pořád tomu tak nějak rozumím. Když vezme do ruky tužku, tak se jenom dívám s podobným pocitem jako když třeba sledujete západ slunce. Je to krásné. Ale nemůžete tvrdit, že Vaší zásluhou,“ řekl Janek Ledecký.