Jonákova nová přítelkyně se chystá do Valdic

Ivan Jonák si odpykává trest za to, že si objednal vraždu své manželky Ludviky.

Láska z dětství prý teď drží Ivana Jonáka nad vodou. "Vězeň se musí na někoho nebo na něco těšit. Vždycky musí mít nějaký cíl," uvedl jeden z Jonákových přátel.Ivan Jonák si se svojí přítelkyní píše dvakrát týdně. "Naše dopisy jsou prakticky o všem," řekla. Na návštěvu má vězeň právo jednou za měsíc a bude si moci povídat se svojí láskou z dětství v návštěvní místnosti tři hodiny. Nesmí od ní dostat žádný dárek. Přítelkyně Jonákovi ale může nakoupit ve valdickém automatu například něco k jídlu či k pití nebo cigarety, nanejvýš však za tisíc korun.Přítelkyně se setkala s Jonákem i v soudní síni. Také dnes četla předsedkyně senátu ze spisu a Ivan Jonák se k tomu vyjadřoval. V souvislosti se dvěma pokusy o atentát na svoji osobu poukázal na to, že při jejich vyšetřování nastal podle jeho názoru velký chaos. Případem se zabývalo několik obvodních oddělení policie, později pak pražské policejní centrum v Kongresové ulici.Jonák se rozesmál v okamžiku, kdy předsedkyně senátu četla zprávu z bydliště obžalovaného. Prý chodil domů opilý. "Ivan se nikdy neopíjel a má také odpor k drogám a feťákům," uvedl jeho přítel. Ani ve vězení se podle jeho slov Jonák nebaví s lidmi, kteří měli co do činění s drogami. Nikdy se prý také neuchýlil ke klepkám, jak říkají vězni různým omamným látkám vyrobeným například z léků, či k čaji s tabákem nazývanému magorák.Proces, v němž obžaloba viní Jonáka z toho, že v roce 1994 zorganizoval vraždu své ženy Ludviky, zřejmě potrvá delší dobu. Ivan Jonák trvá na své nevině. Před dvěma lety ho poslal soud na dvanáct let do vězení za přípravu vraždy milence vlastní ženy. Mladý muž však zůstal naživu a Jonák i v tomto případě tvrdí, že žádný takový zločin nechystal.