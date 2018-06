Jonák sedí o patro výš než Kajínek

Vrchní soud v Praze snížil podnikateli Ivana Jonáka trest za přípravu vraždy milence jeho manželky z původních 15 let...

Jonák dostal za objednání vraždy patnáct let

Městský soud v Praze poslal majitele Discolandu Sylvie Ivana Jonáka na patnáct let do vězení za to, že si objednal...