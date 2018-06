Terapie jsou jako mentální posilovna a pomáhají, říká Jon Hamm

Konec natáčení úspěšného seriálu a rozpad vztahu s Jenniferem Westfeldtovou po 18 letech herci rozhodně nepřidaly na pohodě. Potíže s alkoholem začaly pro něj být neúnosné a raději nastoupil na odvykací léčbu.

Příčina jeho problémů prý sahala dále do minulosti. Nevyrovnal se se smrtí otce, který zemřel, když bylo Jonovi 20 let. Nastěhoval se k němu jako desetiletý po smrti matky, která zemřela na rakovinu.

„Když zemřel táta, projevila se u mě hrozně paralyzující duševní netečnost a nikdo z mé rodiny nebyl schopný se s tím vyrovnat,“ řekl Jon Hamm pro magazín The Journal.

Vyhledal proto pomoc profesionála, stejně jako později při problémech s alkoholem.

„Vím, že je to luxus a ne každý si to může dovolit. Ale pokud můžete, udělejte to. Je to jako mentální posilovna. Podle mě to pomáhá. Vím, že Angličané jsou mnohem více skeptičtí než Američané, ale možná po brexitu změníte názor,“ prohlásil.

Herec dodal, že pravidelné návštěvy u psychoterapeuta absolvuje pořád, aby se udržel ve špičkové duševní kondici.