Moje vlasy jsou jen iluze, přiznal herec Jon Cryer z Dva a půl chlapa

Jon Cryer kouzlení s vlasy popsal v televizní show Conana O'Briena. "Je to práce několika talentovaných profesionálů, kteří vytvoří co nejvíc z mých asi čtyř vlasů," smál se Cryer.

"Je to vážně úžasné. Nenosím příčesek nebo něco podobného, ale je to dlouhý proces, který začíná něčím jako krém na boty," popsal.

"V podstatě to jen namalují, mají na to takový váleček a tím to hrnou na vrchol hlavy. Pak to posypou takovým pudrem ze slánky. Takže to, co teď vidíte, jsou ve skutečnosti čtyři nebo pět vlasů," dodal.

Cryer se s falešným účesem objevuje nejen na natáčení, ale i na červeném koberci, takže moderátora zajímalo, co se s takovou kšticí stane, když prší. "Tak to je smůla. To z vás tečou malé potůčky. Ale naštěstí je obočí svede do stran," odpověděl herec, který si ze sebe umí dělat legraci.

Stejným problémem s řídnoucími vlasy trpí třeba John Travolta. Ten se o všem k neustále se měnícímu porostu na hlavě nikdy nevyjádřil. Objevuje se s delšími vlasy, takže v jeho případě půjde nejspíš o příčesek.