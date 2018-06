Jon Bon Jovi získal čestný doktorát

Pop-rockový zpěvák ve své promoční řeči vyzval absolvující studenty z letošního ročníku, aby si sebe vážili a nebáli se studentů z větších a známějších škol ve Spojených státech.

"Každým rokem se na této škole urodí spousta talentů nahrávajících desky, kteří chtějí znát můj názor", pronesl Bon Jovi před čerstvými absolventy, kteří obsadili dlouhé řady křesel na trávníku před univerzitní Woodrow Wilson Hall. "V této velice zvláštní a významné chvíli v celých Spojených státech tisíce a tisíce absolventů přijímají diplomy a přitom někteří ze škol jako jsou Yale, Georgetown a Dartmouth. Možná si myslí, že jejich, jak bych řekl, kus papíru, je mnohem hodnotnější a jejich promoční řečník mnohem dojemnější. Ale vy si pamatujte! My z Jersey jsme smolaři na celé čáře, v každé sféře našeho života," pronesl Bon Jovi před smějícími se posluchači.

"Nikdo neočekával, že Bon Jovi budou úspěšní," řekl zpěvák. "Netoužíme po žádné kritice. My nejsme z New Yorku. My nejsme původem z Los Angeles. Nikdy jsem nežil životem hvězd, které vzešly z klišovitého rock and roll stylu. Snažili jsme se jen tak nepodlehnout, ale nakonec jsem zjistil, že i když jsme závod na život a na smrt vyhráli, přesto jsme stále štvanci."



Bon Jovi a jeho skupina si poslední rok užívají úspěchu jejich posledního alba Crush, jehož se již prodalo více než dva milióny kusů. Jejich první album One Wild Night se stalo hitem hned příští týden od vydání. Celá skupina je nyní v polovině turné, které končí dvěma již zcela vyprodanými návraty na domácí půdu, při nichž vystoupí 27. a 28. července v East Rutherfordu.

Zpěvák Bon Jovi, který se na předávání diplomů objevil v černém absolventském taláru, mluvil také o své filmové kariéře, která zahrnuje snímky U-571 a Moonlight and Valentino. "Možná, že jsem byl dosud velmi úspěšný v hudební sféře, ale jakmile jsem se začal prosazovat u filmu, stal jsem se řadovým hercem hledajícím práci. A můj věhlas nebyl pomocí, ve skutečnosti byl spíše překážkou. V Hollywoodu nikdo nepodporuje hudebníky, kteří se snaží prosadit jako herci."

Na univerzitě ležící blízko Asbury Park, kde Bon Jovi odstartoval svoji kariéru jako Stone Pony a Fast Lane v Jersey Shore klubech, absolvovalo letos více než tisíc studentů. Po svém proslovu se Bon Jovi ujal předávání diplomů, potřásání rukou a vyhlašování nejlepších studentů. Po tom, co byly všem studentům předány diplomy, zahnul Bon Jovi do limuzíny přistavené u pódia a v doprovodu policie odjel.