Jolieová veřejně poděkovala Pittovi

"Přečetla jsem si ten scénář a pomyslela si, že to bude zábava. Ale pak jsem začala mít pocit, že nejsem příliš vtipná. Jenže Brad věřil, že to dokážu. Podporoval mě od začátku až do konce," prohlásila Angelina Jolieová.

Její slova chvály na kolegu však asi nezazněla v tu nejvhodnější dobu. Herečka byla totiž údajně důvodem, proč se Brad Pitt rozešel s manželkou Jennifer Anistonovou, i když v posledních dnech se o jejich vztahu množí protichůdné informace.

Sexy idol Brad Pitt jako pan Smith a Angelina Jolieová jako paní Smithová jsou ve filmu docela spokojení manželé, jež začne život pěkně nudit. To, co jeden o druhém netuší, je, že jsou oba dva nájemní vrazi. Všechno probíhá docela hladce do chvíle, kdy mají zabít jeden druhého.