Jolieová se zamilovala do Cage

Momentálně nezadaná hollywoodská hvězda Nicolas Cage má plné ruce práce s třemi filmy, na kterých pracuje. V jednom z nich hraje se slavným Johnem Voightem a také tráví čas s jeho osmadvacetiletou půvabnou dcerou Angelinou Jolieovou. Podle posledních zpráv v sobě nedávno rozvedené hvězdy nalezli víc než jen přátelský vztah.



Tři roky poté, co spolu hráli v akčním thrilleru 60 sekund (Gone In Sixty Seconds), obnovil devětatřicetiletý Nicolas s Angelinou své přátelství na udílení letošních britských filmových cen BAFTA v Londýně, kde seděli vedle sebe na večeři a pak se

zúčastnili stejného večírku, informuje internetový magazín Hello.



Je jasné, že budoucí hvězdný pár mnoho věcí spojuje: oba pocházejí z hollywoodských rodin, chodili tam na střední školu, oba nedávno ukončili svá

ostře sledovaná manželství - on s Lisou Marií Presleyovou, ona s Billym Bobem Thorntonem. A oba jsou pokládáni za jedny z nejzvláštnějších filmových hvězd.



Zdali jim láska vydrží, je zatím ve hvězdách - ale na plátně budou rozhodně zanedlouho zase spolu. Příští rok by totiž měli společně začít natáčet remake filmu Muž z proutí (The Wicker Man) z roku 1973.

Angelina Joliová se poprvé vdala za Jonnyho Lee Millera. Manželství jim vydrželo tři roky. S druhým mužem Billy Bobem Thorntonem zůstala roky dva. Cageovo manželství s Lisou Marií Presleyovou trvalo pouhých 107 dní. Jeho první žena - kolegyně Patricie Arquettová se s ním rozvedla v roce 2000.