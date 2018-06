Jolieová je prý s Pittem těhotná

"Je těhotná. Vše se snaží dobře utajit," píše deník New York Post s odvoláním na zdroj z blízkého okolí Jolieové.

Zprávy o těhotenství Angeliny zatím žádný z herců nepotvrdil.

Touha založit rodinu byla údajně jedním z důvodů, proč se Pitt rozvádí s Jennifer Anistonovou. Ta údajně děti nechtěla, nebo je mít nemohla.

Dohady o blízkém vztahu jednačtyřicetiletého Brada a třicetileté Angeliny potvrzují také nedávné fotografie, na nichž si hollywoodský idol hraje se čtyřletým Maddoxem, adoptivním synem Jolieové, nedaleko jejího domu na britském venkově.

A podle bulvárních médií vypadali jako šťastná rodinka. "Zdálo se, že se Bradovi otcovská role moc zamlouvala," uvádí na svých stránkách New of the World.