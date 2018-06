Jolieová je odbornice na lesbický sex

"Miluji ženy, připadají mi neuvěřitelně sexy. Jsou nádherné, a můžu říct, že jsem s mnohými byla v posteli. Vím, co žena potřebuje, a dokáži ji uspokojit jako žádný muž," přihlásila se Angelina Jolieová ke svému umění na poli lesbické lásky.

"Milovala jsem ženy a taky jsem s nimi spala. Myslím, že pokud milujete a chcete uspokojit ženu, především pokud jste sama ženou, potom určitě víte, co a jak dělat správně," míní.

Hrdinka akčních trháků i romantických komedií byla v minulosti dvakrát vdaná, za Johhnnyho Lee Millera a Billyho Boba Thorntona. Po druhém rozvodu se rozhodla žít sama. Po dvouletém celibátu se nedávno přiznala, že sex nesmírně miluje, a proto má dva nebo tři výborné kamarády, s nimiž se občas vyspí.

"Žila jsem dva roky absolutně bez mužů. Pak jsem se rozhodla sblížit s muži, kteří byli mými velmi dobrými přáteli. Je to určitý, řekla bych, dospělý způsob vytváření zralých vztahů. Ať to zní jakkoli šíleně, já můžu teď s muži vycházet jen tak, že se čas od času pomilujeme v hotelu a pak se několik měsíců zase nevidíme. Dokážu se cítit jako žena a sblížit s mužem, ale to není vztah, který by se hodil pro rodinu. Nikdy jsem neměla náhodný sex s mužem na jednu noc. Ty své nynější milence znám dobře dlouhá léta."

Přestože Angelina Jolieová svým sexuálním apetitem leckoho pobouří, na druhou stranu se věnuje charitě, je vyslankyní při OSN, a ze svého konta na dobročinné účely ročně věnuje desítky milionů dolarů. A navíc hodlá adoptovat sirotky z různých koutů světa. Zatím adoptovala kambodžského chlapce Maddoxe.