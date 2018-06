Jolieová chce mít na zadku králíka

Herečka, která nyní září v novince Pán a paní Smithovi, má na těle již nejméně deset tetování.

Z lásky ke svému bratrovi Jamesovi si nechala vytetovat počáteční z jeho příjemní H na levé vnitřní zápěstí. Na levém předloktí nosí větu oblíbeného dramatika Tennessee Williamse – A Prayer for the Wild at Heart, Kept in Cages (Modlitba za divokost v srdcích, drženou v klecích).

Na pravé paži má hlavu draka, na břiše latinské texty znamenající "co mě živí, to mě zničí", na rameni má japonský symbol smrti, na pozadí dva domorodé obrazce, na tříslech velký černý kříž. Kdysi mívala na své levačce čínského draka s nápisem Billy Bob, jméno bývalého manžela a kolegy Thorntona. Po rozvodu si ho ale laserem nechala odstranit.

"Po králíčkovi toužím už delší dobu, ale stále nebyla vhodná doba si ho nechat udělat. Na jména chlapů už jednou pro vždy kašlu. Akorát to člověka stojí bolest a peníze, když se s ním rozejde a musí si nechat jméno vyhladit. Králík už mi zůstane nadobro," říká s úsměvem třicetiletá filmová hvězda.