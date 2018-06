Jolieová chce adoptovat další dítě

"Ráda bych adoptovala další dítě, odkudkoli to jen je potřeba. Můj manžel je pokaždé nervózní, když jedu do další země. Mně připadá, že to má perfektní smysl, jít do sirotčince a najít dítě, které potřebuje domov," řekla novinářům Jolieová v domorodé vyšívané halence, kterou jí darovali běženci.

Ta jim naopak věnovala televizi, videopřehrávač, sportovní náčiní a oblečení pro každou z 4000 přítomných žen. "Vždycky jsem překvapena lidmi. Vypadají, že jsou šťastní s tím málem, co mají. Ale očividně, jako lidé, navíc s tím, co si prošli, si zaslouží víc," řekla Jolieová, která prý víc myslí na tyto lidi, než na filmování, kvůli kterému v Thajsku také je.

Jolieovou jmenoval Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky svou velvyslankyní dobré vůle loni v srpnu. Od té doby již navštívila uprchlické tábory v Kambodži a Namibii.