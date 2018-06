Jolie a Pitt se vezmou pod širým nebem ve Francii

"Angelina a Brad nehodlají nic příliš plánovat. Bude to prostě jen jednoduchý obřad pod širým nebem ve vile Maryland, francouzském domově miliardáře Paula Allena ze společnosti Microsoft. Tam pobývají od chvíle, kdy do oblasti přijeli hledat svůj vlastní dům. Angelina chce, aby se všechny děti, šestiletý Maddox, čtyřletý Pax, tříletá Zahara a dvouletá Shiloh podílely na oslavě jejich rodiny. Děti budou na tom požehnání to hlavní. Maddox a Pax se budou přímo účastnit slibu," prozradil zdroj blízký hollywoodskému páru.

Nadšená je z toho především Pittova rodina, která do Francie přicestovala tento týden. Angelina dlouho odmítala svatbu, protože prošla již dvěma nevydařenými sňatky. Nicméně tradicionalistická Bradova rodina na svatbě trvala.

"Bradovi rodiče jsou nadšení, že se konečně nadchla pro svatbu. Trvalo jim hodně dlouho, než Angelinu přijali, zatímco ona nesnášela to, že ji lidé vnímali jako zlodějku, která ukradla Brada Jennifer Anistonové, ale to už je všechno dávná minulost, je připravená posunout se dál," tvrdil zdroj britskému magazínu Grazia.

Angelina hodlá ve Francii také porodit dvojčata. Chce tak uctít památku svých francouzských předků z matčiny strany.

S Pittem si pronajali na riviéře luxusní zámek Chateau Miraval s rozlehlými pozemky, jehož hodnota se odhaduje na víc než miliardu korun. Původně chtěli nemovitost koupit, ale nakonec se rozhodli jen pro tříletý nájem. - čtěte: Angelina Jolie a Brad Pitt si koupili zámek za miliardu