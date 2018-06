Jolie a Pitt se chtějí vzít, krizi ve vztahu popírají

"Obvykle je to Brad, kdo mluví o svatbě a manželství. Ale tentokrát to byla Angelina. Jeden jejich asistent jim poslal všechny výstřižky týkající se problémů jejich vztahu a Angelina se rozhodla, že by bylo asi nejlepší, kdyby se vzali a konečně ukončili tyto spekulace. Bradovi po tom ihned zahořely tváře, jak byl nadšený," uvedl zdroj pro britský Sunday Mirror.

Pitt žádal Jolie o ruku již několikrát, vždy ale bez úspěchu. Teď by o svatbu stál víc i z toho důvodu, že by další děti chtěl mít jako ženatý muž.

Angelina Jolie a Brad Pitt

"On se rozhodně chce oženit předtím, než by si pořídili další děti. Potřebuje vědět, že je mu Angelina zavázaná. Pokud by se stala paní Pittovou, byla by to pro něj jasná odpověď," dodal zdroj.

Brad a Angelina spolu žijí čtyři roky. Za tu dobu si pořídili šest dětí, tři vlastní a tři adoptivní.