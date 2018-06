Voldánová: Zprávy mi lezly na mozek, ale do televize se možná vrátím

Jolana Voldánová se prý rozhodla pro odchod, protože jí tato práce lezla na mozek. Rozhodnutí uzrávalo asi půl roku.

"Já už nemám zpravodajství co dát a ono nemá co dát mně. V druhé půlce života chci dělat ještě něco jiného," řekla moderátorka v Show Jana Krause.

Čtyřnásobná držitelka ceny TýTý nevyloučila návrat na televizní obrazovky a možná by šla i do komerční televize.

"Třeba někdy. Skončit s tímhle a plynule přejít jinam, to nejde. Chtěla jsem nejdřív zavřít dveře a pak začít něco nového. Teď takříkajíc čekám na televizní chodbě. Uvidíme, co bude," prohlásila Voldánová, která má v Pardubicích svůj pořad v regionálním rádiu. Zve si tam různé hosty, kteří mají vztah k regionu.

V rámci modernizace zpravodajství v České televizi se změnila také garderóba moderátorek. To podle Voldánové trošku připomíná divadelní představení a je to možná velká změna na konzervativní vkus českého diváka.

Moderátorka zavzpomínala také na krušné chvilky ve studiu. Při návštěvě Baracka Obamy měli několik rychlých živých vstupů za sebou. A už u druhého vstupu se to zaseklo.

Jolana Voldánová, Norbert Lichý a Petr Bendl v Show Jana Krause

"Sedíte ve studiu, němé kamery, v režii velký ryk a najednou vám režisér říká: 'Za pět sekund mluv' a já na to: 'A co?' A on: 'Prostě něco!' Vzala jsem si papír, co ležel na stole, říkala jsem si, to už jsme sice říkali, ale není na škodu to zopakovat. Tak jsem to říkala svými slovy znova. A za 20 vteřin pokyn do ucha, že už nemusím. To byste nevěřil, kde všude jsem byla mokrá," řekla Voldánová.

Pozvání na červenou sedačku do Show Jana Krause přijali také herec Norbert Lichý a exministr zemědělství Petr Bendl.