Jolana Voldánová: Moc dobře vím, jaké to je mít nemanželské dítě

"Je zde vlastně určitá paralela, protože já moc dobře vím, jaké to je mít nemanželské dítě. I když samozřejmě v době, ve které žijeme, to není už žádné stigma. Ale vybojovat si nemanželské dítě, mít ho za svobodna, není nikdy úplně jednoduché," řekla Jolana Voldánová, která má z předchozího vztahu syna Vojtu, s manželem Petrem Císařovským dceru Kateřinu a další dceru Terezu vyvdala.

Rodačka z Pardubic se pro natáčení rozhodla i proto, že pátrání po předcích ji těšilo a neustálé překvapování bylo pro ni prý příjemným dárkem.

"Je to, jako když dostanete dárek. Postupně ho rozbalujete, odhadujete, co to je, říkáte si, že by to mohlo být to či ono, a ono je to něco úplně jiného, což jsem zjistila v Hlinsku. Protože jsem byla přesvědčena, že v existujícím rodostromu plném Voldánů, který je součástí sbírek muzea, najdu nějakého svého předka. Ale zjistila jsem, že v něm žádného předka nemám," řekla moderátorka během natáčení (více zde).

Voldánová přiznala, že by si přála, kdyby měla něco společného s Boženou Němcovou nebo předka s modrou krví. Zajímavostí je, že při pátrání po osudech svých předků na žádnou jinou Jolanu nenarazila.

"Člověk by se měl zamyslet nad tím, jaký je, proč tady je, komu za to vlastně vděčí a co se to v něm míchá za nejrůznější vlastnosti. Já si dokonce myslím, že je strašně důležité, aby se člověk něco dozvěděl i o modelech chování. Protože to nejsou jenom geny, ale i modely chování v rodinách, které formují jejich další potomky," prohlásila moderátorka v dokumentu Tajemství rodu Jolany Voldánové, který Česká televize odvysílá ve středu večer.