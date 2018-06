Jolana Voldánová se vrací do televize, bude moderovat ženský magazín

„Baví mě zkoušet nové věci, formáty, pořady, kde mohu zkoumat, co mi dobře sedí a co už jde naopak mimo mě. Sama doma jsem kdysi sledovala, asi nepřekvapím, že to bylo v době, kdy jsem byla doma s maličkými dětmi. Tohle je opravdu pořad, který je jakýmsi spojovacím lanem mezi ostrovem zvaným mateřská a zbytkem světa, kde žijí ti ostatní,“ řekla o své nové moderátorské roli Jolana Voldánová.

„Vlastně si už jenom plním svoje sny. Jsem sama zvědavá, co mě bude bavit nejvíc. Ale tuším, že to rozhodně budou rozhovory se zajímavými lidmi, kteří mají co říct a jsou dobří v tom, co dělají. Doufám, že i v tomto formátu mi vydrží ta lehkost v moderování, která se ke mně po odchodu ze zpráv vrátila,“ prozradila moderátorka, které se po práci ve zpravodajství nestýskalo.

„Každá druhá otázka, kterou od odchodu dostávám, je právě taková. A já stále stejně odpovídám: nechyběla a nechybí. Dělala jsem zpravodajství v jeho nejrůznějších podobách celých dvacet let. I proto byl nejvyšší čas na změnu. Ta moje touha byla tak silná, že jsem dopředu věděla, že mi chybět nebude. A to stále platí ,“ řekla.

„To, že nejsem obden na obrazovce, neznamená, že nic nedělám, právě naopak. Jen na tu moji, momentálně velmi pestrou a různorodou práci už není tak vidět. Celý život mě živí můj hlas a moderování. V tom pokračuji, například i v Českém rozhlase.“

Jak šel čas s Jolanou Voldánovou.

Moderátorka nedávno prozradila, že stále pracuje také na vlastním projektu, který však ještě potřebuje čas.

„Projekt jako takový existuje, ale je pravda, že se prostě ‚peče‘ a je to běh na delší trať, než jsem si myslela. To musím přiznat. Na druhou stranu, já mám času dost. Je to rok a půl, tak není ještě kam spěchat. Mělo by to být něco na způsob talk show, ale i když ne tak úplně,“ řekla iDNES.cz (více zde).

Moderátorskou partnerkou Jolany Voldánové bude Alena Veliká, která moderovala s Ester Janečkovou. Ta vytvoří novou dvojici s Janou Havrdovou, která magazín uváděla s Martinou Vrbovou Hynkovou. Třetí dvojice Stáňa Lekešová a Lucie Křížková se nemění. Beze změn zůstává také ostravské a brněnské duo.