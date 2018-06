Nikdy jsem nebyla teplákový typ, říká Jolana Voldánová

„Každá ženská má potřebu se líbit, dobře vypadat. Já jsem to ani nikdy neměla doma, že bych přijela, natáhla tepláky. Nebo když je víkend, že bych byla jen tak, jak člověk ráno vstane. To ne. To není můj styl,“ řekla Voldánová.

Moderátorka po odchodu z televize nevyloučila, že se do ní jednou vrátí se svým novým projektem. Stále na něm ještě pracuje.

„Projekt jako takový existuje, ale je pravda, že se prostě ‚peče‘ a je to běh na delší trať, než jsem si myslela. To musím přiznat. Na druhou stranu, já mám času dost. Je to rok a půl, tak není ještě kam spěchat. Mělo by to být něco na způsob talk show, ale i když ne tak úplně,“ řekla.

Po televizi se jí tedy zatím až tak moc nestýská. „Věděla jsem, co dělám a proč to dělám, takže v tom je to úplně v pořádku. Dělám různé věci, různou práci, občas i něco v té televizi. Pro mě je teď strašně dobrodružné, nebo napínavé, že všechno je nějaký časově omezený úsek, což jsem dřív ve zpravodajství neznala. To bylo od nevidím do nevidím. Tak teď si to lépe organizuji a myslím, že jsem dost spokojená a je to na mě i vidět,“ řekla moderátorka, která dorazila na akci Hanky Kynychové pro děti z dětských domovů.

„Ke sportu mám v zásadě kladný vztah. Jsem velká fanynka řady sportů, například tenisu, hokeje, jelikož jsem pardubická, tak jsem hokej milovala od dětství, a lyžování. Z těch tří, co jsem vyjmenovala, trochu lyžuji a maličko hraji tenis,“ přiznala Voldánová.

Richard Genzer, Ondřej Sokol a Jolana Voldánová na akci Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou pro děti z dětských domovů

Moderátorka se také snaží jíst zdravě, ale netvrdí, že je v tom paní dokonalá. Snaží se, aby byl jídelníček správně namíchaný. „Vyznávám zlatou střední cestu i vůči dětem,“ prohlásila s tím, že přestože v jídle není vybíravá, je jeden pokrm, který nikdy nepozře. „Nesnáším krupicovou kaši. Vařím ji dětem, ty ji milují, ale já si dávám kolíček na nos. Musím říct, že vůně, nebo spíš zápach horkého mléka ve mě vyvolává pocity téměř na zvracení,“ prozradila.