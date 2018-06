Móda z TýTý: Puhajková ukázala Voldánové, že to jde i bez rozparků

Případ první: Jolana Voldánová

"Předpokládáme, že to mělo být sexy, ale je to spíš vulgární a nevkusné," řekla módní policistka pořadu Fashion Time, a aniž by jí večerní róba zprávařky Jolany Voldánové stála za delší komentář, udělila tu nejvyšší možnou pomyslnou pokutu 500 korun.

Případ druhý: Inna Puhajková

"Nádherné šaty tělové barvy Inně perfektně sedí. Tady jasně vidíme, že k tomu, aby ženy byly sexy, nepotřebují obří výstřihy a rozparky. Vyměnili bychom akorát psaníčko za jemnější model," zhodnotila módní policistka a dala krásné sporťačce nejmenší pokutu 100 korun.

Případ třetí: Ivana Gottová

"Snad poprvé musíme Ivanu pochválit. Konečně vsadila na jednoduchost a vyplatilo se. Šaty jí perfektně sedly, psaníčko je originální. Ještě bychom zapracovali na make-upu a vlasech a máme skoro dokonalý výsledek," řekla o moderátorce VIP zpráv módní policistka a za dva drobné prohřešky dala pokutu 200 korun.

Která z dam se na TýTý oblékla nejlépe? celkem hlasů: 4165