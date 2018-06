Johnnymu Deppovi se narodil syn

Pro Johnnyho je narození syna skutečným štěstím. "Až do léta jsem odřekl veškeré projekty. Hodlám relaxovat a pečovat si o Vanessu a děti," prozradil osmatřicetiletý Depp.

Devětadvacetiletá Vanessa si sice nejdříve plánovala, že své těhotenství bude tajit co nejdéle to půjde, ale bohužel musela hned s pravdou ven. Byla totiž nucena odložit natáčení svého nového snímku režisérky Anne Fontaineové s názvem Nathalie Ribout.

V něm si měla zahrát roli prostitutky a celá produkce měla probíhat právě v době, kdy by se měla spíše chystat na porod, než běhat před kamerou. "Technicky by to ani nebylo zvládnutelné. Filmaři mi ale vyhověli a tak začnu natáčet, hned jakmile to po porodu bude možné," nechala se slyšet francouzská sexy zpěvačka a herečka.