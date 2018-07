Vanessa Paradis se provdala. S Deppem jí to nevyšlo, vzala si režiséra

Bývalá partnerka Johnnyho Deppa zvolila pro svatbu s režisérem malé francouzské městečko Saint-Simeon, v němž proběhl v sobotu odpoledne obřad na radnici.



Svatby se zúčastnili také šestnáctiletý Jack a devatenáctiletá Lily-Rose, které má Vanessa s Johnnym Deppem. Vanessa byla oděna do jednoduchých šatů a jako svatební kytici zvolila drobné růžové růže.

Vanessa Paradis se s Deppem rozešla na jaře 2012 po čtrnácti letech vztahu. V rozhovoru pro magazín Harper’s Bazaar tehdy zmínila, že člověk může sice někoho milovat celým svým srdcem, přesto s ním však nemusí být šťastný ve vztahu.



„Láska je nejsilnější a nejkřehčí věc, jakou v životě máme. Nic není nikdy jisté, ale když něco nefunguje od počátku, nikdy to nebude fungovat. Netlačte na to. Když potkáte lásku svého života, je to jasné, přirozené a snadné. Pořád se máte co učit. Někdy však můžete být v nešťastném vztahu, jste do někoho hodně zamilovaní, ale činí vás to nešťastnými a pořád si říkáte, že se věci můžou změnit a může to fungovat,“ svěřila Vanessa k tématu lásky.