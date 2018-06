Johnny Depp šokuje zlatými zuby

Jediným důvodem, proč se vydal Depp z USA do Evropy i se zlatými zuby, byla jeho roztržitost. Po skončení natáčení totiž svlékl kostým a ihned odcestoval na letiště, aby byl co nejdříve doma.



"Stále jsem myslel na to, že si mám své pirátské zlaté zuby po natáčení nechat sundat, ale nakonec jsem opustil Los Angeles okamžitě poté, co se natáčení přerušilo a na zlaté zuby jsem zapomněl. Musím tak s nimi pobíhat deset dnů, než se příští týden vydám zpátky do USA, kde mi je odstraní," postěžoval si Johnny.



Dodal, že k zubaři rozhodně nijak extra nespěchá. "Určitě k němu nijak horlivě nepotřebuji v brzké době jít. Při filmování jsem totiž musel podstoupit vcelku bolestivou operaci kořenového kanálku a tak zubaře nemusím vidět hodně dlouhou dobu," poznamenal Depp s tím, že mu zlaté kryty na zubech musí odstranit filmový specialista, který mu je aplikoval. "Šlo o vcelku složitý zákrok a nerad bych s tím šel k někomu jiného. Radši to pár dnů se zlatými zuby vydržím ."





Johnny Depp nikdy nebyl prototypem hollywoodské hvězdy. Má za sebou závislost na drogách a alkoholu. Jeho milenkami byly například Winona Ryderová nebo Kate Mossová. S tou dokonce při hádce zdemolovali hotelový pokoj. Nyní se konečně šťastně usadil s francouzskou herečkou a zpěvačkou Vanessou Paradisovou, se kterou má čtyřletou dcerku Lily Rose a ročního syna Jacka Johna Christophera Deppa III.