Johnny Depp si v červnu vezme Vanessu Paradisovou

"Vanessa nedávno Johnnymu řekla, že by měla moc ráda svatbu. A Johnny ji miluje tak moc, že jí přání velmi brzy splní," uvedl pro MSNBC zdroj blízký francouzské herečce.

Obřad a slavnost by prý mohly proběhnout ve státě Georgia, kam to má blízko Johnnyho rodina žijící na Floridě. "Lily-Rose a Jack jsou z toho nadšení. Opravdu, celá rodina je radostí bez sebe. Během příštích pár týdnů pošlou svatební oznámení," dodal zdroj.

Vanessa si však možná nechá své příjmení Paradisová, které její partner tolik miluje. Nedávno totiž hvězda filmu Piráti z Karibiku prohlásila: "Byla by ostuda, kdyby si zničila příjmení! Je dokonalé – Vanessa Paradisová. Tak krásné. Bylo by divné, kdyby se za to přilepilo Deppová. Zní to šíleně! Kdyby ale někdy řekla, pojďme se vzít, udělal bych to kvůli ní podruhé. V tuhle chvíli si to s námi užijí i děti, takže nám nebrání nic, abychom do toho šli."

Johnny byl v letech 1983 až 1986 ženatý s Lori Anne Allisonovou Deppovou.