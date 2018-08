Depp obvinil bývalou manželku Heardovou z nechutností v ložnici

Depp a Heardová žili v manželství jen něco málo přes rok. Jejich vztah byl podle obou herců vášnivý a plný hádek. Poslední hádku, po které následoval rozchod a žádost o rozvod, prý vyvolaly výkaly v posteli.



Herečka podle Deppa neunesla, že manžel přišel na oslavu jejích třicátých narozenin s dvouhodinovým zpožděním. S kamarádkami tak vymyslela pomstu. Vykálela se mu na postel. Depp posedlý čistotou a hygienou se rozzuřil.

„Existují fotografie, které dokazují, že ty výkaly tam nechala Amber,“ svěřil zdroj blízký Deppovi deníku The Mail. Podle mluvčí Heardové se však do postele vykálel jejich pes Boo a ona s tím neměla nic společného.

„Boo měl vážné střevní potíže. Nebyl to žádný vtípek, nic, co mělo Deppa urazit. Bylo to nevinné, to udělá prostě občas každý pes. Nevím, co víc k tomu dodat. Amber už to hodila za hlavu a nechce to dále komentovat a rozebírat,“ uvedl mluvčí Heardové v rozhovoru pro The Mail.

V květnu 2016 v soudní žalobě herečka uvedla, že se Depp rozzuřil a mrštil jí telefon přímo do obličeje, čímž jí způsobil modřiny a těžký psychický otřes.