Na Vanesse mi bude vždy záležet, říká Johnny Depp rok po rozchodu

"Posledních pár let to bylo trochu hrbolaté. Chvílemi to bylo nepříjemné, ale takové rozchody jsou, o to víc, když jde také o děti," řekl Depp pro magazín Rolling Stone.

Herec má s o 10 let mladší francouzskou herečkou a zpěvačkou Vanessou Paradis čtrnáctiletou dceru Lily Rose a jedenáctiletého syna Jacka. Jejich vztah prý poznamenala také velká pracovní vytíženost. Pár se viděl jen zřídka. O svou bývalou partnerku se ale pořád zajímá, přestože se rozešli.

"Ať to zapříčinilo cokoliv, nezmění to nic na tom, že vám na dané osobě záleží, je matkou vašich dětí, vždy budete o sobě vědět, vždy budete v životě toho druhého kvůli dětem," prohlásil herec.

Jejich potomci prý nakonec rozchod rodičů zvládli v pohodě.

"Byli neuvěřitelně chápaví a silní během celého toho utrpení. Je to těžké pro každého. Víte, pro Vanessu to určitě není jednoduché. Pro mě to není snadné. Pro děti je to nejsložitější," dodal s tím, že děti mohli chránit, ale to by jim museli lhát, a proto radši vyšli s pravdou ven.