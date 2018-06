Johnny Depp pokukuje po roli v pornu

Depp, který se v minulosti na plátně převtělil například ve Střihorukého Edwarda či kapitána Jacka Sparrowa, momentálně hraje Willyho Wonku ve filmové adaptaci legendární pohádky Roalda Dahla Charlie a továrna na čokoládu, kterou režíruje Tim Burton.

"Tenhle druh rolí je docela blízký mé vlastní osobnosti, ale nechci se nechat zaškatulkovat jako excentrik," rozumoval Depp pro německý magazín Gala.

"Možná bych mohl příště zkusit něco totálně jiného a vystřihnout s Burtonem nějaké pořádné porno. To by zaručeně odeslalo moji popularitu do horoucích pekel," prozradil dvaačtyřicetiletý Depp, otec dvou dětí, které má s francouzskou herečkou a zpěvačkou Vanessou Paradisovou.

Do excentrika se ale Depp možná škatulkuje sám. Willyho Wonku totiž prý stylizoval trochu jako Marilyna Mansona, který se mimochodem o roli jednu dobu živě zajímal.