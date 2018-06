Johnny Depp nedokáže být bez rodiny

Hrdina filmu Piráti z Karibiku - Prokletí Černé perly neopouští nikdy svou přítelkyni, šestiletou dceru Lily-Rose a tříletého syna Jacka na déle než měsíc.

Filmoví bossové tak musejí počítat s tím, že si ji přiveze celou, když si s ním dojednají nějaké delší natáčení.



"Nejdéle jsem byl od své přítelkyně a dětí pryč čtyři nebo pět týdnů a málem jsem se z toho zbláznil. Člověk by to neměl dělat. Nedokážu to. Proto jak je to jen možné, beru je s sebou na místo natáčení. Musím je mít u sebe," vysvětluje americký herec. Když má volno a Vanessa natáčí, jezdí zase on s ní.

Svatbu neplánují

Dvaačtyřicetiletý Depp je s o deset let mladší francouzskou herečkou a zpěvačkou Vanessou Paradisovou už sedm let, svatbu prý však stále neplánují. Žijí v luxusním sídle na francouzské Riviéře.

"V podstatě jsme už manželé. Máme spolu dvě děti a ona je ženou mého života. A kdyby někdy řekla ´pojď, vezmeme se´, udělal bych to okamžitě. Byla by hned svatba, kdyby to tak chtěly děti. Nebo bychom možná počkali, až budou Lily-Rose a Jack větší, aby si svatbu užili s námi," nechal se slyšet Depp.

S cestou k oltáři herec zatím váhá také proto, že nechce, aby jeho přítelkyně přišla o své dívčí jméno. Tohle musí dvojice ještě dořešit. "Byla by škoda měnit její příjmení. To spojení je úplně dokonalé - Vanessa Paradis. To je krása! Příjmení Depp by to úplně zkazilo," prohlásil Depp.