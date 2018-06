Australský Senát chce žalovat Deppa za to, že si do země přivezl psy

Kvůli svým dvěma mazlíčkům se dostal Johnny Depp do problémů s Austrálií. Psy totiž do země přivezl bez jakéhokoliv povolení. Australský Senát chce hnát hollywoodskou hvězdu k soudu. V tom případě by Deppovi za převoz pejsků hrozilo až 10 let vězení a mnohamilionová pokuta.