Johnny Depp dostal roli známého zločince, je v ní k nepoznání

Film Black Mass bude o životě vládce bostonského podsvětí Jamese Bulgera, který byl kromě vražd odsouzen také za prodej drog, vydírání nebo praní špinavých peněz.

Hlavní roli dostal Johnny Depp, ačkoli se Bulgerovi ani trochu nepodobá. Ke slovu tak museli přijít maskéři, u nichž herec před nástupem na plac tráví hodiny.

"Je to fascinující postava. Nepodobá se ničemu, co jsem dosud dělal. Jsem nadšený, že mohu trochu vklouznout do jeho kůže," řekl Depp pro Collider.

James Bulger byl ostatně inspirací i pro Jacka Nicolsona, když hrál ve Scorseseho filmu Skrytá identita.

V Bostonu původně vnímali Bulgera jako Robina Hooda, který rozdává na Den díkůvzdání krocany dělníkům a čistí okolí od drog. Tento obraz ale rozbili vyšetřovatelé, když začali nacházet těla, která měl na svědomí. Zločiny mu dlouho procházely i kvůli zkorumpovaným agentům FBI, kterým zároveň donášel na jiné zločince (více o Bulgerovi čtěte zde).

Deppa si režisér filmu Scott Cooper vybral, protože jde vždy do všeho naplno a pokaždé je jiný. "Chci pracovat jen s herci s názorem. On se vždy posouvá někam dál a hraje pokaždé trochu jinak. Je to jeden z nejlepších herců americké kinematografie všech dob," míní režisér.