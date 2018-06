Věděl jsem, že je dcera bisexuálka. Říká mi všechno, tvrdí Johnny Depp

Lily-Rose se v srpnu stala součástí kampaně, která propaguje práva sexuálních menšin a toleranci vůči nim. Předtím potvrdila, že se necítí být vyhraněně heterosexuální. Pro jejího otce to nebyla novinka.

„Na sociálních sítích ji sledují tisíce lidí a všechny to naprosto překvapilo. Ale mně ne. Už jsem to věděl, protože mi říká všechno a nebojí se mi říct cokoliv. Máme hodně blízký vztah a jsem na to velmi hrdý,“ řekl Depp listu Daily Mail.

Přiznal také, že je trochu neklidný, když vidí, jak rychle jeho holčička vyrostla. Prý to nečekal tak brzy.

„Je to taková legrační věc, když vidíte, jak se vaše dcera náhle mění z dítěte, vaší holčičky v mladou ženu. Nijak to nemůžu zastavit. Do světa módy ji uvedl Karl Lagerfeld, což je docela náhoda, protože on objevil také její matku, když byla stejně stará. A když jsem Lily-Rose viděl s make-upem a všemi těmi věci, trochu mě to zneklidnilo, protože je velmi krásná dívka. Jen se to všechno děje tak rychle,“ dodal s tím, že se nikdy o ni nepřestane bát a bude jí vždy nápomocný.

„Ať dělá cokoliv, když potřebuje nějakou radu, jsem tady pro ni. Děti dělají vlastní rozhodnutí, ale myslím, že jediná věc, kterou můžete jako rodič udělat, je, že je podpoříte. A to já dělám.“

Johnny Depp má kromě dcery ještě syna Jacka (13). Matkou obou jeho dětí je francouzská herečka a zpěvačka Vanessa Paradis, s níž žil 14 let a v roce 2012 oznámili rozchod. Letos se herec oženil s herečkou Amber Heardovou (29), která se také veřejně přihlásila k bisexualitě.