Dcera Johnnyho Deppa Lily-Rose se přiznala k bisexualitě

Lily-Rose, která se začíná prosazovat v modelingu i herectví (více zde), je společně s modelkou Carou Delevingne jednou z hlavních tváří kampaně Self Evident Truths Project umělkyně jménem iO Tillett Wright.

V rámci její fotografické série se nechalo zvěčnit deset tisíc lidí, kteří se hrdě přiznávají, že se necítí být „stoprocentně heterosexuální“.

„Jsem tak hrdá na svou holčičku Lily-Rose. Rozhodla se, že chce být součástí Self Evident Project, protože spadá někam do širokého spektra sexuální orientace. Nemůžu být šťastnější z toho, že ji smím přivítat do rodiny,“ napsala fotografka na Instagramu.

Depp ani Vanessa Paradis se k sexuální orientaci své dcery a její účasti v projektu zatím nevyjádřili. Nová žena Johnnyho Deppa Amber Heardová ovšem určitě nic namítat nebude, sama se k bisexualitě hrdě hlásí.