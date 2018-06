Johnny Depp: Jako rocker se konečně cítím svobodně

„Má každodenní obživa je naprosto jiný druh práce. Ale když jsem na jevišti s chlapama, je to pocit, který jsem měl naposledy jako dítě. Je to svoboda,“ svěřil se herec britskému deníku The Guardian.

„Ve filmech vám pořád někdo říká, co máte dělat, ale tady mám svobodu, kterou moje každodenní práce neumožňuje. Nejdůležitější je, že je to sakra zábava!“ dodal Depp, který ve středu 13. června dorazil do Prahy, kde jeho kapela předskakovala koncertu Ozzyho Osbournea (recenzi si můžete přečíst zde).

Počátkem června svět obletěly snímky, na kterých Johnny Depp vypadal unaveně, zesláble a fanoušci začali mít strach o jeho zdraví (více zde).

Během pražského koncertu byl však herec ve výborné formě a diváky (a hlavně divačky) přesvědčil, že má stále skvělou kondici i sex-appleal.