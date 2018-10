Johnny Depp: Ženě, kterou miluji, bych nikdy nedokázal fyzicky ublížit

Johnny Depp a Amber Heardová se rozvedli v lednu roku 2017 po bouřlivém manželství plném nedorozumění. Heardová Deppa obvinila z ublížení na zdraví. Ten všechna obvinění okamžitě odmítl. V rozhovoru pro listopadové vydání magazínu GQ se herec nyní poprvé otevřeně vyjádřil k celé kauze.



Poslední tři roky svého života vnímá Depp jako „perverzní situaci, ve které na něj všichni házejí vinu“. Kvůli obviněním jeho exmanželky Amber Heardové, která podala v květnu 2016 na Deppa žalobu a bulváru poskytla jako důkaz fotky s modřinami, které jí měl herec způsobit, se jeho svět obrátil vzhůru nohama.

„Poté, co mě bývalá manželka obvinila z toho, že jsem jí fyzicky ublížil tím, že jsem jí hodil do obličeje telefon, nastalo šílené období. Kamkoliv jsem přišel, jsem cítil, jak mě lidé probodávají nenávistnými a nedůvěřivými pohledy. Věřím však, že pravda vyjde jednou najevo a já získám zpět svou dobrou hollywoodskou reputaci,“ říká hvězda Pirátů z Karibiku.

Depp také poprvé popsal své pocity po obvinění z násilného chování. „Opravdu to bolí. Když vás média popisují jako někoho, s kým nemáte absolutně nic společného, je to bezmoc. Vztáhnout ruku na ženu, kterou miluji? Fyzicky jí ublížit? To bych nedokázal. Takový opravdu nejsem. Držel jsem raději jazyk za zuby. Nechtěl jsem o tom s nikým ani debatovat. Lidé mají často o všem jasno, aniž by vůbec tušili, jaká je realita,“ pokračuje herec.



Amber Heardová obvinila manžela Johnnyho Deppa z domácího násilí.

Depp vždy věděl, že kvůli svému stylu a rockové kapele mezi hollywoodskými herci nebude nikdy dokonalou Popelkou. To, že se však stane ze dne na den jejím opakem, děsivým Quasimodem, prý nečekal.

„V bulváru se o mně psalo ‚Depp se zbláznil. Pošlete toho magora k psychiatrovi‘. Byl jsem na dně. Ale věděl jsem, jak to doopravdy je a snažil se nenechat se podobnými titulky psychicky úplně zničit,“ vzpomíná herec na bolestivé období.

Herce dohnalo zoufalství až k vyjádření, že v případě dalších konspirací je připraven okamžitě ukončit svou filmovou kariéru. Obchodníků z Hollywoodu, kteří se ho snaží dostat na kolena, má prý už plné zuby.