Johnny Depp a Vanessa Paradisová do toho konečně praští

13:34 , aktualizováno 13:34

Slavný pár Johnny Depp a Vanessa Paradisová se rozhodli, že do toho praští a vezmou se. "Trvalo mu to devět let, ale konečně se rozhoupal a brzy udělá ze své nádherné francouzské milenky manželku," radují se Deppovi přátelé.