Johnny Depp v Benátkách: Své psy jsem zabil a snědl

„Zabil jsem své psy a snědl je podle přímého rozkazu od jednoho takového, nevím, zpoceného, těžce zdeptaného muže z Austrálie,“ odpověděl herec s úsměvem na otázku italských novinářů, zda své pejsky vezme na projížďku gondolou.

Johnny Depp dorazil na benátský festival v rámci propagace svého nového snímku Black Mass: Špinavá hra, kde si zahrál jednoho z nejhledanějších zločinců světa, kterého soud uznal vinným z jedenácti vražd (více zde).

Depp a Heardová se letos v květnu pokusili propašovat do Austrálie své psí miláčky, yorkšírské teriéry Pistola a Boo. Jenže nepožádali o převoz zvířat úřady. Hollywoodské hvězdy sice psy do dvaasedmdesáti hodin odvezly zpět do USA, za porušení zákonů je však Australané volají k soudu, kde jim hrozí pokuta sto tisíc australských dolarů. V přepočtu tak Depp a jeho manželka Amber, na niž jsou psi napsaní a která je v žalobě jmenována, budou muset zaplatit zhruba 1,9 milionu korun. A co hůř. U soudu 7. září by mohli dostat také vězení. To je však velmi málo pravděpodobné.

„Jen proto, že je to Johnny Depp, neznamená, že dostane výjimku z australských zákonů. Máme tady nastavený jistý proces, který musí podstoupit, když chce přivézt zvíře, dostane povolení, jdou do karantény, a pak je tu může mít. Pokud začnete ulevovat filmovým hvězdám, i když byly možná dvakrát v životě zvoleny nejpřitažlivějším mužem světa, proč by pak nemohl porušovat zákony každý? Když sem přivezete psy a budou mít vzteklinu... celý život v Brisbane se změní. V tu chvíli už nikdo nebude s Deppem tak chápavý,“ zlobil se ministr Barnaby Joyce v rozhovoru pro televizi Brisbane ABC.

Jeho tvrdý postup proti Deppovi a Heardové byl terčem posměchu na sociálních sítích. A samy hollywoodské hvězdy mu vzkázaly, že je v Austrálii jen tak neuvidí.

Johnny Depp na festivalu propagoval svůj nový snímek Black Mass:

VIDEO: Johnny Depp k nepoznání. Hraje surového gangstera Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu