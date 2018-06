VIDEO: Travolta se 15 minut loučil s Vary. To je moc, šílela ochranka

"To už je moc. Pomalu ho už vyveďte z davu," zněly pokyny ochranky, která Johna Travoltu nepouštěla z dohledu. Nervozitu a viditelný pot na čele v ní vyvolával herec svou otevřeností vůči fanouškům, kterou předváděl na každém kroku. Tedy i při odjezdu z karlovarského Puppu.

Se všemi, kteří v tu chvíli na herce čekali, se ochotně pozdravil a vyfotografoval. K těm menším se dokonce sám sklonil, jiným zase podržel fotoaparát a sám pořídil společný snímek.

"Je neuvěřitelný," znělo ze všech stran. Plesala i srdce fotoreportérů, kteří požádali o hromadnou fotografii. "Yes," řekl klidným hlasem Travolta, zatímco se jednoho z foťáků chopil hercův asistent.

Odjezdem z Karlových Varů končí Johnu Travoltovi, který sem přijel s celou rodinou, oficiální program. Oproti původnímu plánu se však v Česku ještě zdrží. Už v sobotu se zajímal o to, jak je to daleko do Prahy. Do hlavního města přiletěl po šesté hodině, jeho letadlo stojí na ruzyňském letišti. Odletět by měl ve středu v poledne.