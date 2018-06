Smrt syna byla nejhorší věc v mém životě, říká šedesátník Travolta

"Byla to ta nejhorší věc, co se mi kdy stala. Pravdou je, že jsem nevěděl, jestli to zvládnu. Život mě už nezajímal, takže to trvalo hodně dlouho, abych se cítil lépe," přiznal Travolta pro BBC News.

Šestnáctiletý autistický syn Johna Travolty Jett zemřel během dovolené na Bahamách v roce 2009, když se udeřil o vanu při záchvatu (více zde).

Herec po jeho smrti našel podporu u manželky a také v scientologii, které je příznivcem. Od církve dostal pečovatelky, které mu pomáhaly každý den po dobu dvou let.

"Budu navždy vděčný scientologii, že mi nepřetržitě pomáhala dva roky, od pondělí do neděle. Pomocí různých technik mi pomáhali překonat smutek a ztrátu, abych dokázal přežít den," prohlásil herec.

Je ovšem zajímavé, že přestože je Travolta zapřisáhlým scientologem, po smrti Jetta připustil, že jeho syn byl autista. Scientologie přitom nevěří, že něco jako autismus existuje.

Herec má s manželkou Kelly Prestonovou další dvě děti: tříletého syna Benjamina a třináctiletou dceru Ellu Bleu, která s otcem byla i na festivalu v Karlových Varech (více zde).