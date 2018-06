John Travolta se nemůže smířit s plešatěním, nosí podivnou paruku

Když si Travolta v roce 2010 kvůli filmu Bez soucitu úplně oholil hlavu, tvrdil, že se mu to líbí. Dokonce zvažoval, že zůstane bez vlasů už navždy. Otáčelo se prý za ním stále více žen. Pochvalovala si to také jeho manželka Kelly Prestonová.

"Pro mě to byla docela radikální změna vizáže a měl jsem trochu obavy, co na to řeknou lidé. Nejenže se to líbí Kelly, ale udělali dokonce nějaký on-line průzkum a 99 procent lidí uvedlo, že se jim tak líbím víc. Možná zůstanu plešatý a s bradkou už napořád," přiznal Travolta pro Absolute Now.

To však bylo před dvěma lety. Od té doby herec patrně změnil názor, protože se na veřejnosti ukazoval v parukách různých délek.

John Travolta ve filmu Bez soucitu (2010) John Travolta s manželkou Kelly Prestonovou

Jeho nejnovější vlasová kreace připomíná helmu, a to i díky nepřirozené černé barvě. Herec, který letos čelil obviněním ze sexuálního obtěžování masérů, krátký sestřih začal nosit při natáčení filmu Divoši. Ten měl premiéru letos na podzim a Travolta si v něm zahrál se Salmou Hayekovou a Beniciem Del Torem.