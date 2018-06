John Travolta má letět do vesmíru

19:58 , aktualizováno 19:58

Nabídku letět do kosmu dostal známý hollywoodský herec John Travolta, tvrdí britský list The Sun. "Skutečně mě pozvali do kosmu. Zatelefonovali mi z NASA a dali mi tuto nabídku. Velmi miluji vesmír a jakékoliv lety, a tak jsem s radostí souhlasil," řekl John Travolta.