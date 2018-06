John Travolta bude mít znovu syna

Mluvčí Kelly Prestonové definitivně vyvrátil zprávy, že by pár čekal dvojčata a magazínu People prozradil, že Kelly Prestonová nosí jen jedno dítě a bude to chlapec.

Oba manželé považují těhotenství Prestonové za zázrak vzhledem k jejímu věku a mnoha neúspěšným pokusům o otěhotnění. "Snažili jsme se o dítě tolik let a už jsme nevěřili, že se to stane," řekli manželé magazínu People. "Je to zázrak, cítíme se požehnaní," dodal Travolta.

Pro svého syna a celou rodinu chce vytvořit ty nejlepší podmínky, takže se rozhodl koupit nový dům u jezera Keuka ve státě New York za zhruba padesát milionů korun.

"John přiletěl do oblasti svým letounem a vyjednává o koupi," prozradil zdroj blízký Travoltovi magazínu Star.

Prestonová by měla rodit už na podzim. Přátelé, kteří se zúčastnili oslavy dítěte, kterou Prestonová uspořádala, tvrdí, že nastávající matka vypadá úžasně a doufají, že dítě dostane oba manžele z hlubokého zármutku po smrti šestnáctiletého Jetta. Ten zemřel v lednu roku 2009 během dovolené na Bahamách, když upadl v koupelně během jednoho záchvatu, kterými trpěl delší dobu.

Travolta a Prestonová se brali v roce 1991 a mají spolu ještě destiletou dceru Ellu.