John Travolta bude kvůli nové roli hubnout

Ovšem od hercova prohlášení neuplynul ještě ani měsíc a věci se mají docela jinak. Travolta totiž dostal nabídku na nový film a jeho další kila budou muset dolů.



Hvězda filmu Pomáda si ovšem s prohlášením o zásadním odporu k hubnutí před několika týdny zřejmě trošku protiřečil. Podle producenta filmu Swordfish byl údajně Travolta nucen zhubnout pár kilo i pro tento snímek.



"Jednoduše jsme mu nabídli k podpisu smlouvu s dodatkem o tom, že potřebujeme herce, který nám dobře zahraje roli. Nicméně, že nechceme, aby náš filmový špión byl tlusťoch. Pan Travolta rád ke smlouvě přistoupil. Jediným, co ho k tomu motivovalo, byl zřejmě pouze honorář," dodal producent.



Jak přiznává sám herec, svou váhou sice není znepokojen, ale pár kilo dolů mu zase tolik nevadí. "Začal jsem razantně přibírat kila v roce 1996 po natočení filmu Broken Arrow. Nikdy mi to nepřišlo zvláštní, protože si myslím, že by se člověk měl na stáří trošičku zakulatit. Každopádně, jakmile se mi podaří pár deka zhubnout, musím přiznat, že se mi tak nějak žije lépe."



Jakou cestou se Travolta se svou hmotností vydá, dále zřejmě není jasné ani jemu. Rád by asi nějaké kilo přibral, ale pokud chce ještě pár lét strávit u filmu, bude se muset krotit.





Napomádovaný a v sobotu horečnatý Travolta je napůl Ital a napůl Ir.