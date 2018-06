Ženy si po sexu se mnou chtěly udělat selfie, chlubí se John Stamos

„Několik žen si po tom chtělo udělat selfie. Jedna dívka si opravdu chtěla jako suvenýr nechat moji košili,“ prohlásil Stamos.

Herec se také rozpovídal o tom, jak by to podle něj mělo v posteli vypadat, aby vše fungovalo perfektně. „Je to o naslouchání, ptaní se a mluvení. Myslím, že vnímám sex hudebním způsobem. U mě je to se ženou více rytmus než melodie. Ale je to všechno o tom, že musíte naslouchat jejímu tělu,“ míní.

Herci seriálu Plný dům během natáčení a na setkání po letech. Chyběly jen sestry Olsenovy, které hrály malou Michelle.

Stamos se proslavil rolí Jesseho Katsopolise v americkém seriálu Plný dům, který se začal natáčet v roce 1987. Po skončení seriálu se objevil v několika filmech, reklamách, seriálech a také v divadelních hrách.

V roce 2003 se objevil v seriálu Přátelé, kde hrál Chandlerova kolegu, kterého si Chandler a Monica vybrali jako potenciálního dárce spermatu. Hrál také v Pohotovosti, Glee, Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti a Dva a půl chlapa. Věnuje se také hudbě a divadlu.

Stamos byl jednou ženatý. S americkou modelkou Rebeccou Romijnovou se po sedmi letech rozvedl v roce 2005.