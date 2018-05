Jediný vnuk bývalého prezidenta Kennedyho v netradiční roli. Hraje v seriálu

„Strážník Jack Hammer,“ napsal Schlossberg na Instagramu k jednomu ze snímků, na kterém je oblečený jako policista. Na další fotce je s ním matka Caroline Kennedyová, producent Kevin Wadee a hvězdy seriálu Will Estes a Vanessa Rayová.

Schlossberg nedávno prozradil, že jeho oblíbenou celebritou je akční herec Dwayne „The Rock“ Johnson. Je prý jeho největším fanouškem. „Je to nejzábavnější, nejlepší chlápek. A nejvíc se mi na něm líbí, že je to největší dříč. S tím se dokážu ztotožnit, protože si myslím, že tvrdá práce je velmi, velmi důležitá,“ řekl pro magazín People.

Absolvent prestižní americké univerzity Yale nyní začal studovat práva na Harvardu. Loni prozradil, že zvažuje i vstup do politiky. „Jsem velmi inspirován rodinným odkazem. Je to něco, na co jsem velmi pyšný. Ale snažím se jít vlastní cestou a přesně ještě nevím, jakým směrem se vydám,“ uvedl.

„V roce 2008 mě velmi inspirovaly vize prezidenta Baracka Obamy a všechny sliby, které dal naší zemi,“ pokračoval potomek někdejšího amerického prezidenta.

John Schlossberg se narodil v New Yorku. Jeho otcem je designer Edwin Arthur Schlossberg (73), který pochází z ortodoxní židovské rodiny s ukrajinskými kořeny. Matka Caroline (60) je bývalá velvyslankyně USA v Japonsku a dcera bývalého prezidenta Johna F. Kennedyho. Vychovávali ji v katolické víře a v ní vyrůstal i její syn. Přesto dodržuje i židovské tradice a svátky. Jack má dvě starší sestry Rose (30) a Tatianu (28).

Po tragické smrti strýce Johna F. Kennedyho Jr., který zahynul v roce 1999 při havárii letadla, je John jediný žijící přímý mužský potomek exprezidenta Johna F. Kennedyho, který byl 22. listopadu 1963 zastřelen v Dallasu.